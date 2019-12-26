Fenerbahçe Kruse'nin alternatifini Brezilya'da buldu

MİHA Zajc’tan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde Max Kruse’a alternatif olabilecek maliyeti düşük bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda bir süredir Fortaleza’nın hücum oyuncusu Romarinho’yu yakından takip eden Sarı-Lacivertliler, transferin maliyetini öğrenmek için oyuncunun kulübü ve menajeriyle iletişime geçti.

1 MİLYON İSTEDİ

Fortaleza 25 yaşındaki oyuncusu için 2 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Romarinho ise 1 milyon euro yıllık ücret talebinde bulundu. Transferin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor. Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Romarinho bu sezon Brezilya Ligi’nde 32 maçta 3 gol, 4 asist’lik performans ortaya koydu.

(Akşam)