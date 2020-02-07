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07 Şubat 2020 Cuma 23:14:19 | Son Güncelleme: 08 Şubat 2020 Cumartesi 00:33:51

Fenerbahçe kritik maçta son topta kaybetti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a bitime 2 saniye kala yediği basketle 78-77 kaybetti.

Fenerbahçe Beko, 13. yenilgisini alırken, Maccabi FOX 16. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya boyalı alanı çok iyi kullanarak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikayı 10-8 önde geçti. Sloukas'ın skorer oyunuyla Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 23-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko'nun alan savunması karşısında rahat skor üreten Maccabi FOX, 15. dakikada öne geçti: 27-30. Hücumda top kayıpları yapan sarı-lacivertliler karşısında rahat sayı bulan İsrail ekibi, 18. dakikada farkı 6'ya çıkardı: 31-37. Moladan 7-0'la dönen Fenerbahçe Beko, çeyreğin sonunda 38-37'yle tekrar üstünlüğü eline geçirmesine rağmen Maccabi FOX, soyunma odasına 41-40 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Williams ve Kalinic'in sayılarıyla 24. dakika içinde 6 sayılık üstünlük yakaladı: 52-46. Moladan 9-0'la dönen Maccabi FOX, 25. dakikada tekrar öne geçti: 52-55.  Maccabi FOX, son periyoda 64-63 üstün girdi.

Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe savunmasını sertleştirerek başlayan Maccabi FOX, 7-0'lık seriyle 34. dakikada farkı 8'e çıkardı: 63-71. Rakibini hücumda top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Beko, bitime 2 dakika kala farkı 2'ye indirdi: 72-74. Sloukas'la bitime 4 saniye kala serbest atış çizgisine gelen Fenerbahçe Beko, 77-76 öne geçti. Moladan sonra Hunter'la pota altından sayı bulan Maccabi FOX, son 2 saniyeye 78-77 üstün girdi. Sarı-lacivertliler kalan sürede Williams'ın uzaktan şutunda isabet bulamadı ve Maccabi FOX sahadan 78-77 galip ayrıldı.

Yoğun güvenlik önlemi alındı

Fenerbahçe Beko'nun İsrail ekibiyle oynadığı maçta alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Stat çevresine girişte taraftarlar ve basın mensupları iki farklı arama noktasından geçti. Diğer maçlara göre daha fazla polisin görevli olduğu da gözlendi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Maccabi FOX bencinin arkasına Türk bayrağı astı. İsrail ekibinin bencinin arkasına da polisler oturdu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Matej Boltauzer (Slovenya), Emilio Perez (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Sloukas 18, De Colo 2, Kalinic 18, Williams 22, Vesely 12, Nunnaly 2, Westermann 3, Thomas, Datome

Maccabi FOX: Jackson 12, Bryant 7, Caloiara 8, Acy 11, Hunter 13, Wilbekin, Reynolds 2, Jake Cohen 2, Avdija 13, Dorsey 8, Stoudemire 2

1. Periyot: 23-20

Devre: 40-41

3. Periyot: 63-64

Beş faulle oyundan çıkanlar: 39.16 Vesely (Fenerbahçe Beko), 39.56 Avdija (Maccabi FOX)

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