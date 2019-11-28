Fenerbahçe, Kosovalı sağ bek Hadergjonaj'ı gündemine aldı!

Sezon sonunda Isla’nın sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle sarı-lacivertliler şimdiden sağ bek mevkii için arayışlara başladı. Fenerbahçe’nin gündemine İngiltere’de Huddersfeld’te forma giyen ve sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Hadergjonaj geldi. İngiliz kulübü de Kosovalı oyuncuyu satmaya sıcak baktığı bildirildi.

Sarı-lacivertliler 25 yaşındaki sağ bekin transferi için Huddersfield kulübüne resmi teklifte bulunacak.

Geçen sezon takımıyla Premier Lig’de 24 karşılaşmaya çıkan Hadergjonaj, bu sezon da Championship’te 11 müsabakada görev aldı, bir de asist yaptı.

(Yeni Şafak)