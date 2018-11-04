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04 Kasım 2018 Pazar 11:56:13 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 17:41:20

Fenerbahçe, Koray Şener için Ülker Stadı'nda cenaze töreni düzenledi

Geçtiğimiz gün oynanan derbide hayatını kaybeden Koray Şener için Fenerbahçe Kulübü bir tören düzenledi.

Derbi maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Koray Şener'in cenazesi sabah erken saatlerde Üsküdar Karacaahmet'te bulunan gasilhaneden alındı. Cenazeyi almaya Şener'in ailesi, okul arkadaşları, taraftarlar ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç geldi. Koç, ailenin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Fenerbahçeli taraftarlar, cenaze töreni için Ülker Stadı'nda toplandı.

Fenerbahçe'de hayatını kaybeden Koray Şener'in stattaki kombine koltuğu siyaha boyandı ve artık satışa çıkmayacak. 

Koray’ın cenazesi statta düzenlenecek törenin ardından Kocaeli Körfez ilçesinde Mimar Sinan Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Törende tribünleri dolduran taraftarlar ve Koray Şener’in ailesi genç taraftarın görüntülerini dev ekranda izlerken gözyaşlarını tutamadı.

Ali Koç: Senin koltuğunu hep boş bırakacağız

Koray'ın annesi Gülümser hanım, babası Rıfat bey... Büyük ailemizin her bireyi. En zor günümüzde bir aradayız. Bizlere veda eden Korayımıza son görevimizi yerine getirmek için buradayız. Fenerbahçe aşkını kalbinde taşıyan örnek Fenerbahçeli. Fenerbahçe'ye adanmış kısacık bir ömür. Allah takdiri demekten başka hiçbir tesellimiz yok. Arkadaşların seni çalışkan, öz verili, insanlara değer veren, Atatürk'ü çok seven Fenerbahçe sevdalısı diye anlatıyorlar. En sevdiğin yerde buradayız. Seni milyonların sevgisiyle uğurluyor. Tarif edilemez üzüntüyle Atamızın huzurunda seni anacağız. Sahada mücadele ederken hep kalbimizde olacaksın. Senin koltuğunu hep boş bırakacağız. Kederli ailene, arkadaşlarına, camiamıza başsağlığı diliyorum. Güle güle iyi insan, mekanın cennet olsun.

Mehmet Topal gözyaşlarını tutamadı

Törende bir konuşma yapan Fenerbahçe kaptanı Mehmet Topal, "Kelimeler yetersiz. Koray'ın artık bizimle olmaması onu unutacağımız anlamına gelmiyor. Bundan sonra Koray'ın annesi annemiz, Koray'ın babası babamız olacak" dedi.

“SANA SÖZÜMÜZ OLSUN BU FORMA İÇİN SARF ETTİĞİMİZ HER ÇABADA SEN OLACAKSIN”

Törende konuşan Hasan Ali Kaldırım şu ifadeleri kullandı:

“Artık bu tribünlere bakış açım çok daha farklı olacaktır. Acım çok büyük, acım tarifsiz. Koray kardeşim sen aramızdan böyle zamansız ayrıldın. Sana sözümüz olsun bu forma için attığımız her adımda, sarf ettiğimiz her çabada sen olacaksın.”

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