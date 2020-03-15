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15 Mart 2020 Pazar 07:05:57 | Son Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 07:06:31

Fenerbahçe Konya'da kaybetti

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

49. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasına Zajc'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti. 

58. dakikada Skubic'in sağdan ortası sonrası ceza sahası içinde Bajic'in dokunuşunda, meşin yuvarlak direk dibinde az farkla yandan auta çıktı.

61. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasına yükselen Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

67. dakikadaki Fenerbahçe atağında Deniz Türüç'ü düşüren Skubic, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu pozisyonda hakem Hüseyin Göçek, karara itiraz eden teknik direktör Bülent Korkmaz'a da sarı kart gösterdi.

77. dakikada Deniz Türüç ile girdiği ikili mücadelederakibini düşüren Ömer Ali Şahiner, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Kalan bölümde gol olmadı ve ev sahibi İttifak Holding Konyaspor, 9 kişi tamamladığı müsabakayı 1-0 kazandı.

İkinci yarı
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden İttifak Holding Konyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

16. dakikada sağ kanattan Skubic'in ortasında iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu çizgiden çıkardı. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Hüseyin Göçek oyunu devam ettirdi. 

24. dakikada sağ kanattan Shengelia'nın yaptığı ortaya ceza sahası içinde Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti. 

42. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan Skubic'in ortasında Jailson'un kafasından seken topa Bajic'in bekletmeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

(AA)

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