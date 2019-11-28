Fenerbahçe, Kolarov ısrarını sürdürüyor

Sportif direktör Comolli, Başakşehir maçı için İstanbul'da bulunan Roma Kulübü'nün yöneticileriyle bir araya gelecek.

Comolli, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki Sırp yıldızı ocak ayında F.Bahçeli yapmak için Roma'yla anlaşmaya çalışacak.

(Fotomaç)