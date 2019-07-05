Fenerbahçe, Joao Mario'yu gözüne kestirdi

Sarı-Lacivertliler'ın Inter formasını giyen Joao Mario'nun transferi için harekete geçtiği belirtildi.

8 VE 10 NUMARA OYNUYOR

Inter'in yeni sezon planlarında yer almayan Portekizli yıldız iki sezon önce West Ham'a kiralanmıştı. Joao Mario 8 numara ve 10 numara pozisyonlarının yanı sıra, sağ kanatta da oynuyor.

HEDEF 1 YILLIĞINA KİRALAMAK

Sportif direktör Comolli'nin kısa süre içinde İtalyan yetkililerle temasa geçeceği belirtiliyor. Fenerbahçe 2 yıl daha sözleşmesi olan Joao Mario'yu 1 sezonluğuna kiralamayı hedefliyor..

PORTEKİZ'İN VAZGEÇİLMEZİ

26 yaşındaki futbolcu geçen sezon Inter formasıyla Serie A'da 20 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Mario tam 43 kez de Portekiz Milli Takımı'nda görev yaptı..

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