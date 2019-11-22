22 Kasım 2019 Cuma 12:15:04 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 12:15:54
Fenerbahçe, isim hakkı sponsorluğuyla ilgili haberleri yalanladı
Fenerbahçe Kulübü, bugün basında çıkan isim hakkı sponsorluğuyla ilgili haberleri yalanladı.
Konuyla ilgili KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:
“Bazı internet haber ve sosyal medya kaynaklarında Fenerbahçe isim haklarının 15 yıl süreyle satılması konusunda görüşmeler yapıldığı, firma adı ve tutar belirtilerek yer almaktadır.
Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü Genel Sekreteri Saadet Sarı: İmamoğlu'na dava açıp çekileceğiz
- TFF Başkanı Nihat Özdemir tarihi kararları açıkladı
- Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama: Fenerbahçe ile yakında anlaşacağız
- Beşiktaş, Slovan Bratislava'nın transferini bitirmek için çalışmalara başladı
- Jeremain Lens resti çekti: Gitmiyorum