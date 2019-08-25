İstanbul'a gelen Adil Rami: Fenerbahçe için savaşmaya hazırım

Fransa'nın Marsilya şehrinden İstanbul Havalimanı'na gelen Adil Rami, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Rami, "Fenerbahçe için savaşmaya hazırım. İnşallah transferim tamamlanır. Burada olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyorum. Transferimin gerçekleşmesi için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe büyük bir kulüp, onları uzun zamandır tanıyorum" dedi.

Adil Rami, yarın sağlık kontrolünden çıkacak sonuca göre sarı-lacivertli kulüple transfer görüşmelerinde bulunacak.