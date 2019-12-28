Fenerbahçe için İspanya'dan flaş Mesut Özil iddiası

İspanya'nın yüksek tirajlı AS gazetesi Mesut Ozil’in devre arasında ayrılacağını ve F.Bahçe’ye gideceğini öne sürdü.

Arsenal Teknik Direktörü Arteta ise “Geldiğimden beri Mesut’un tutumu inanılmazdı. Savaşma ruhundan çok memnun kaldım” diye konuştu...

(Akşam)