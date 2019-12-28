28 Aralık 2019 Cumartesi 10:21:40 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 10:25:08
Fenerbahçe için İspanya'dan flaş Mesut Özil iddiası
AS gazetesi Mesut Ozil’in devre arasında ayrılacağını ve Fenerbahçe’ye gideceğini öne sürdü.
İspanya'nın yüksek tirajlı AS gazetesi Mesut Ozil’in devre arasında ayrılacağını ve F.Bahçe’ye gideceğini öne sürdü.
Arsenal Teknik Direktörü Arteta ise “Geldiğimden beri Mesut’un tutumu inanılmazdı. Savaşma ruhundan çok memnun kaldım” diye konuştu...
(Akşam)
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