04 Temmuz 2019 Perşembe 22:27:40 | Son Güncelleme: 04 Temmuz 2019 Perşembe 22:35:30
Fenerbahçe için flaş iddia! Transfer bitti
Fenerbahçe, Galatasaray'dan geçen sezonun devre arasında 9 milyon euro bonservis bedeliyle ayrılan Garry Rodrigues'in kiaralık transferi için kulübü Al Ittihad ile anlaşmasına vardı.
Al Jazirah Gazetesi'nden Alaa Saeed Al Masri'nin haberine göre, Rodrigues için Fenerbahçe ile 2 yıllığına kiralık anlaşması tamamlandı. Gazeteci Rodrigues'in ardından birçok oyuncunun daha ayrılacağını kaydetti.
RODRIGUES: "ZOR OLSA DA KALBİNİ DİNLE"
Öte yandan gün içinde 28 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve "Zor olsa bile her zaman kalbini dinle" mesajını kullandı.
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