Fenerbahçe hücumda sola çekiyor

Fenerbahçe, ligde ilk 5 haftada hücum ederken en çok sol kanadı kullandı. Atakların yüzde 42'si, Dirar-Rodrigues ikilisinin olduğu kenardan geldi.

Ancak Rodrigues'in yokluğunda derbide bu rakam aşağıya inebilir.

Fenerbahçe'nin hücumlarının yüzde 25'i merkezden, yüzde 32'si ise sağdan geldi.

Fenerbahçe, atağa daha çok soldan çıksa da kaleye gönderilen şutların yüzde 72'si merkezden geldi.

Bu haftaki rakip Galatasaray'da yüzde 61 ile kalesinde en çok şutu merkezden gördü!