Fenerbahçe, Gustavo için Marsilya ile el sıkıştı

Marsilya taraftarları Luiz Gustavo’nun ayrılmaması için yönetime baskı yapıyor. Fransız basınında Brezilyalı ön liberonun satışının 5.5 milyon euroya tamamlandığı konuşuluyor. Marsilya taraftarı da çılgına döndü. Marsilya taraftar grubunun liderleri ve beraberindekiler, transferi önleme çabasına girdi. Marsilya’nın maçlarını oynadığı Stade Velodrome’un önünde pankartlar açıldı, yönetim protesto edildi

YÖN DEĞİŞTİRİN YA DA İSTİFA EDİN

Hayal kırıklığına uğrayan ve çok memnuniyetsiz olan taraftarlar, “Biz bir şey için uğraşmıyoruz, ya yönünüzü değiştirin ya da istifa edin. Başkan Jacques-Henri Eyraud bizi duymak istemiyor musun!” diye tepkiyi ortaya koydu. Ayrıca Florian Thauvin’in sakatlığının sürmesi ve yerinin doldurulmaması da Marsilya taraftarını öfkelendiren başka bir durum. Gustavo’nun Fenerbahçe’ye transfer olması halinde; Marsilya’da işler bir hayli iyice karıştıracak gibi.