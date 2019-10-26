Fenerbahçe gönül olacak! Fenerbahçe-Konyaspor muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ Sarı-Lacivertli futbolcular, Konyaspor’u mağlup ederek taraftarlarına Antalya yenilgisini unutturmak istiyor. Ligde 9. haftaya 14 puanla 3. sırada giren Kanarya, geçen hafta Denizlispor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle 2 maçlık 3 puan hasretine son vermişti. F.Bahçe’de sakat olan Dirar ve Kruse maçta oynayamayacak. Kruse’nin en 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

KANARYA EVİNDE RAHAT

■ FENERBAHÇE ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de bugün 37. Kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 36 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 97, Konya 40 gol attı. Bu arada İstanbul’da oynanan 18 lig maçında Fener 16 kez kazanırken, Konya ekibi 1 maçta galip gelebildi.

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Tolga, Rodrigues, Deniz, Vedat

KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Shengella, Milosevic, Miya