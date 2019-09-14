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14 Eylül 2019 Cumartesi 09:44:23 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:48:43

Fenerbahçe, golcü George Puscas’ın peşinde

Kadrosuna bir golcü daha katmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertlilerin scout ekibi, Romanya-İspanya maçını izlemiş ve George Puscas’ı çok beğenmişti. Fenerbahçe oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katmayı planlıyor.

Farklı bir takım ve anlayışla sezona giriş yapan Fenerbahçe transferler içinse harıl harıl çalışmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de, bir süredir takibe aldığı öğrenilen oyuncu için çalışmalara resmen başladı. Allahyar Sayyadmenesh transferi ile ilk takviyesini santrfor bölgesine yapan Fenerbahçe, daha sonra Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç transferlerini yapmıştı. Bununla da yetinmeyen ve transfer sezonu kapanmasına rağmen yakaladığı hızı kesmeyen sarı lacivertliler, takıma gol yollarında rahatlık yaşatacak bir oyuncu istiyordu. Fenerbahçe kurmayları transferin tamamlanması ve bitmesi için geri sayıma geçerken golcü oyuncunun takıma katılacağı tarih de belli oldu.

BİR GOLCÜ DAHA!

Kanarya, kadroya katmaya kafasına koyduğu George Puscas’ın peşinde. Kanarya'nın scoutları 23 yaşındaki genç yıldızı hem takımında hem de milli maçlarında izlemeyi sürdürüyor. Romanya – İspanya maçını izleyen Fenerbahçeli gözlemcilerin, golcü oyuncuyu çok beğendikleri ve oyuncunun ara transfer dönemine kadar takip edileceği belirtildi.

Puscas'ın transfer edilmesi planlanan tarih sezon sonu. 2018-2019 sezonunda Palermo forması giyen Puscas, İtalya'da 9 gol-3 asistlik bir performans sergilemişti.

GEORGE PUSCAS KİMDİR?

8 Nisan 1996 doğumlu Rumen futbolcu George Puscas, kariyerine 2008 yılında Liberty Oredea'nın altyapısında başladı. 2013 yılında Inter'ın U19 takımına transfer olan George Puscas, Inter'de bulunduğu 5 sezon boyunca İtalya'nın Bari, Benevento, Novara takımlarına kiralanmıştı. 23 yaşındaki oyuncu son olarak 2018 yılında ise Palermo'ya transfer olmuştu. (Fotomaç)

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