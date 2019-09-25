Fenerbahçe Galatasaray'a kaybetmiyor

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SÜPER Lig’de 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, derbilerdeki performansmıyla dikkat çekiyor. Sarı-Lacivretli ekip, son 7 sezonda Cim-Bom ve Beşiktaş’la oynadığı derbi maçlarda galibiyet sayısında rakiplerinin önünde yer aldı. Söz konusu dönemde iki ezeli rakibine karşı 28 derbiye çıkan Kanarya, bu maçların 22’sinde yenilmedi, 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bu sürede Galatasaray ve Beşiktaş ile 14’er lig maçına çıkan Fener, 5’er galibiyet, 6’şar beraberlik ve 3’er mağlubiyet elde etti. Kanarya, Galatasaray’a karşı 18 Ekim 2014’te Türk Telekom Stadı’nda aldığı 2-1’lik yenilgiden sonra 9 derbide mağlup olmadı. Sarı-Lacivertliler, son 7 sezondaki 14 Galatasaray derbisinde kalesinde 10 gol görürken, 14 gol atmayı başardı. Kanarya, Aslan’a karşı son 9 derbide ise sadece 4 gol yedi.