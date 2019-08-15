Fenerbahçe, Fransız stoper Yohan Benalouane’yi gündemine aldı

Fenerbahçe, Zanka’nın yanına düşündüğü Sevilla’lı eski futbolcusu Simon Kjaer’in transfer işinin uzaması nedeniyle listeye İngiliz Kulübü Nottingham Forest’te forma giyen Tunus asıllı Fransız stoper Yohan Benalouane’yi aldı. Sportif Direktör Comolli’nin bu oyuncu hakkında araştırma yaptığı, menajeriyle görüştüğü öğrenildi. Sağ ve sol bekte de forma giyebilen Benalouane’deki tek engel ise oyuncunun yaşının 32 olması. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Yohan Benalouane’yi Kanarya 500 bin euroluk bir bonservis bedeliyle almayı planlıyor. Bu oyuncu için son kararı teknik direktör Ersun Yanal’ın vereceği belirtildi. (Star)