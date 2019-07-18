Fenerbahçe, Fransız stoper Mangala'yı renklerine bağlamak üzere

GÜNEŞ

PAZARTESİ İSTANBUL’DA

■ Fransız stoperle irtibata geçen ve prensip anlaşmasına varan Sarı-Lacivertliler, oyuncunun City ile bağlarını koparmasını bekliyor. Mangala hafta sonuna kadar City ile sözleşmesini feshedecek ve ardından Fenerbahçe’ye imza atacak. Mangala’nın pazartesi günü İstanbul’a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.