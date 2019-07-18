18 Temmuz 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:46:14
Fenerbahçe, Fransız stoper Mangala'yı renklerine bağlamak üzere
FENERBAHÇE, Manchester City’de istenmeyen adam ilan edilen ve menajer Pep Guardiola tarafından bileti kesilen Eliaquim Mangala’yı renklerine bağlamak üzere...
GÜNEŞ
PAZARTESİ İSTANBUL’DA
■ Fransız stoperle irtibata geçen ve prensip anlaşmasına varan Sarı-Lacivertliler, oyuncunun City ile bağlarını koparmasını bekliyor. Mangala hafta sonuna kadar City ile sözleşmesini feshedecek ve ardından Fenerbahçe’ye imza atacak. Mangala’nın pazartesi günü İstanbul’a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
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