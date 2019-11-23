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23 Kasım 2019 Cumartesi 01:15:19 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 02:26:41

Fenerbahçe, Fransa deplasmanında farklı çıktı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fransa'nın ASVEL takımıyla karşılaştı. Temsilcimiz, karşılaşmadan 88-72'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı - lacivertlilerde Vladimir Stimac, attığı 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe Beko, 10. hafta sonunda 3. galibiyetini aldı. Bu galibiyet aynı zamanda sarı - lacivertlilerin bu sezonki ilk deplasman galibiyeti oldu.

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