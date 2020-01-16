Fenerbahçe, Falette'den sonra bir transferi daha bitirdi! Kosovalı golcü ile anlaşma sağlandı

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Vedat Muric dışında takıma genç ve dinamik bir forvet arayan Fenerbahçe 21 yaşındaki golcü Mergim Berisha ile anlaşmaya vardı.

BERİSHA DA ROGON'DAN!

Bu sezon Avusturya Ligi’nde Altach forması giyen ve 20 maçta 9 gol 6 asistlik performansıyla dikkat çeken Berisha transferinin bittiği öğrenilirken, Fenerbahçe’nin limit aşımı problemi sebebiyle genç golcüye imza attıramadığı kaydedildi. Daha önce Rogon menajerlik firmasının oyuncularından Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Luiz Gustavo gibi isimleri kadrosuna katan Başkan Ali Koç’un bu isimlerin yanı sıra aynı şirketten Falette’i alması büyük tartışma yaratırken, Berisha’nın da Rogon’a bağlı olması tartışmaların boyutunu alevlendirdi.

MENAJERLERİ BİTTİ DEDİ

Falette’i bedavaya transfer eden Fenerbahçe’nin Berisha için de herhangi bir ücret ödemeyeceği belli olurken, menajerlerin bu anlaşmayı doğrulaması ve ‘Berisha Fenerbahçe’de’ ifadelerini kullanması heyecan yarattı. 10 numara – forvet mevkilerinde oynama yeteneğine sahip olan Alman futbolcu Salzburg’dan Altach’a kiralanmıştı.