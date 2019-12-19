19 Aralık 2019 Perşembe 09:05:06 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 09:09:56
Fenerbahçe, eski yıldızı Kjaer'i transfer gündemine aldı
Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı, Rami'nin de formsuzluğu nedeniyle stoperde sıkıntı çeken Fenerbahçe, eski yıldızı Kjaer'i transfer gündemine aldı.
Atalanta’da kiralık oynayan Danimarkalı’nın ocak ayında kulübü Sevilla’ya dönmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli yönetimin, Kjaer için devre arasında kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. (Star Spor)
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