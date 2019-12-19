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19 Aralık 2019 Perşembe 14:26:49 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 14:35:59

Fenerbahçe, devre arasında Mesut Özil'i kiralamayı planlıyor

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir Mesut Özil gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer sezonunda da gündemden düşmeyen yıldız futbolcu için ara transfer döneminde yeniden atağa kalkacağı belirtildi.

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği Mesut Özil'in transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Max Kruse'nin sezona iyi bir başlangıç yapmasıyla keyiflenen sarı-lacivertliler, Alman futbolcunun sakatlanmasıyla sarsılmıştı.

Sakatlıktan sonra eski formuna bir türlü kavuşamayan Max Kruse son haftalarda büyük hayal kırıklığı yarattı. Öyle ki, 32 yaşındaki futbolcu Sivasspor maçında yokları oynarken, taraftarın da büyük tepkisini çekti.

Kruse ile özel bir görüşme yapacak olan sarı-laciverli kurmayların futbolcudan özel hayatına çeki düzen vermesi konusunda uyarılarda bulunacağı kaydedildi. Alman futbolcunun düşen performansından sonra ara transfer dönemi için farklı arayışlara giren Fenerbahçe transferde büyük oynamaya karar verdi.

Fenerbahçeli kurmayların taraftarın da çok istediği Mesut Özil için ocak ayında harekete geçeceği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, Arsenal ile görüşmeleri sürdürdüğü ve ocak ayında bu transferi sonuçlandırmaya çalıştığı belirtildi.

KİRALIK OLARAK BİTECEK!

Mesut'un haftalık 350 bin pound'luk ücretinde indirim yapması, Arsenal'in de rakamın bir kısmını karşılaması halinde transferin 'kiralık' olarak gerçekleşeceği ileri sürüldü. Bu sezon Arsenal formasıyla 8 maça çıkan yıldız futbolcu gol üretemezken, 1 asist katkısı verdi.  (Fotomaç)

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