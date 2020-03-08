Fenerbahçe - Denizlispor: 2-2
Süper Lig'de 25. hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Denizlispor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi 2-2 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'de takımın başında antrenör Zeki Göle görev yaptı.
Süper Lig'de 25. hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Denizlispor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi 2-2 eşitlikle sona erdi.
Sarı-lacivertli takımın gollerini 22. dakikada Ozan Tufan ve 90+2. dakikada Serdar Aziz kaydetti. Gaziantep'te ise golleri 47. dakikada penaltıdan Murawski ve 75. dakikada Mustafa Yumlu attı.
Tolgay'ın müdahalesi dengeyi bozdu
Kadıköy'de Denizlispor'a karşı Fenerbahçe, VAR'la üzüldü. 41. dakikada Denizlispor'da Murawski'nin şutunda Tolgay'ın elle müdahalesi sonrası Zorbay Küçük, VAR'la temasa geçti.
Pozisyonu izlemek isteyen hakem Küçük, incelemeleri sonrası penaltı noktasını gösterdi. Bu sırada sarı kartı bulunan Tolgay Arslan, elle oynadığı için ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Topun başına gelen Murawski ağları sarstı.
Bu sonuçla Fenerbahçe 40 puanla 6. sırada kaldı. Denizlispor 29 puanla 10. sırada yer aldı.