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30 Temmuz 2019 Salı 11:37:06 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 11:40:05

Fenerbahçe’de Stefan Ilsanker ve Choupo Moting sesleri

Napoli'ye 16 milyon Euro'ya giden Eljif Elmas'tan gelen parayı dikkatli kullanmakta kararlı olan Fenerbahçe yönetimi, transferde mecburen dümen kırdı! Şu ana kadar görüştüğü Jesus, Kolarov, Yann M'Vila ve İbrahim Amadou gibi oyuncularda bir türlü maliyeti düşüremeyen sarı-lacivertliler, bütçeye uygun iki yeni ismi gündemine aldı.

BUNLARDAN İLKİ CHOUPO MOTING

PSG'de kadroda düşünülmeyen Kamerunlu forvet ile temasa geçen sarı-lacivertlilerin, olumlu dönüş sonrası harekete geçtiği öğrenildi. Fransız kulübünün elden çıkarmak istediği 30 yaşındaki oyuncunun da Paris'ten ayrılmak istemesi işleri kolaylaştırırken, bonservis ödemeden transferin bitebileceği kaydedildi.

1.8 MİLYON EURO KAZANIYOR

Nürnberg, Hamburg, Mainz 05, Schalke 04, Stoke City ve PSG gibi önemli ekiplerin formasını giyen Moting, kariyeri boyunca 365 resmi maçta 68 gol attı ve 35 gol pası verdi. Fransız ekibinin bonservis bedeli istemeden bırakmaya hazır olduğu 30 yaşındaki futbolcu, senede 1.8 milyon Euro kazanıyor.

ILSANKER HEM 6 NUMARA HEM STOPER

Listedeki bir diğer oyuncu ise Leipzig'de forma giyen Stefan Ilsanker… 30 yaşındaki defansif orta sahanın, stoper olarak da oynaması Fenerbahçe teknik heyeti tarafından tercih edilmesine neden oldu. Öte yandan Belçikalı Orel Mangala'nın menajeri, sarı-lacivertlilerin Stuttgart'ta oynayan 21 yaşındaki ön liberoyla ilgilendiğini söyledi.

Fenerbahçe yönetimi görüştüğü diğer futbolcuların fiyatları düşene kadar bir hamle yapmama kararı aldı. Listedeki oyuncuların son durumu ise şöyle:

SIMON KJAER (STOPER): Sevilla'dan ayrılmak istiyor ama F.Bahçe'de istediği sözleşmeyi bulamadı

JUAN JESUS (STOPER): Roma kiralamak istemiyor. Bonservisi 8 milyon Euro... Transfer olumsuza döndü.

ALEKSANDAR KOLAROV (SOL STOPER/SOL BEK): Sırp yıldız F.Bahçe ile anlaştı. Roma ise 3 milyon Euro'da diretiyor.

YANN M'VİLA (6 NUMARA): Oyuncu teklifi kabul etti ama Saint-Etienne 8 milyon Euro'nun altına inmiyor.?

İBRAHİM AMADOU (6 NUMARA): Sevilla bonservisiyle elden çıkarmak istiyor ancak 8 milyon Euro'luk maliyet transferi çok zora soktu.

(Sabah)

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