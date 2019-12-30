Fenerbahçe’de sola üç aday

GÜNEŞ

■ FENERBAHÇE’DE transfer çalışmaları devam ediyor... Sezon başından bu yana sol bekte sorun yaşayan Sarı-Lacivertlilerin önceliği bu bölge... Hasan Ali ile rekabet edebilecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kanarya’da hedefte üç isim var... Öncelik Napoli’nin Cezayirli yıldızı Ghoulam... Ancak tecrübeli sol bekin sezon içerisinde yaşadığı sakatlık akıllarda soru işareti yaratıyor. Raporlar incelendikten sonra karar verilecek.

GÖZLER MİLAN’DA

■ GHOULAM olmazsa Kanarya’nın B planı ise Milan’ın İsviçreli oyuncusu Ricardo Rodriguez... Tecrübeli sol bekin menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul’a geldi ve Fenerbahçe ile bir ön görüşme gerçekleştirdi. Taraflar bu görüşmede prensip olarak anlaştı ancak, son kararı Milan verecek. İtalyan ekibi bu transferi onaylamazsa son tercih olarak G.Rangers’ın 27 yaşındaki oyuncusu Borna Barisic’e teklif yapılacak.