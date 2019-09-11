Fenerbahçe’de ilk 11 büyük oranda belli
Süper Lig’de milli aranın ardından 4. hafta mücadelesinde lider Alanyaspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe’de ilk 11 büyük oranda belli.
Teknik Direktör Ersun Yanal’ın, milli takımlardan dönecek oyunculardan sonra şekillendireceği ilk 11’den 7 bankoyu kafasında belirledi. Buna göre kalede Altay görev yapacak. Hasan Ali ve Isla’nın sakatlıkları nedeniyle sağ bekte Ozan Tufan, solda Dirar görev yapacak. Stoperlerde yine Zanka-Jailson ikilisi olacak. Sağ kananatta Rodrigues, solda Deniz Türüç yer alacak. Forvet arkasında Kruse, forvette ise Muriç olacak. Orta sahanın ortasında ise Emre, Gustavo, Tolga Ciğerci dörtlüsünden ikisi oynayabilecek. (Star)
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