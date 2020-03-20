20 Mart 2020 Cuma 17:06:53 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 17:07:39
Fenerbahçe de evden çalışacak!
Fenerbahçe Kulübü, koronavirüs sebebiyle liglere verilen arada, sarı-lacivertli futbolcuların antrenmanlarını evlerinde video sistem eşliğinde sürdüreceklerini bildirdi.
Fenerbahçe Kulübü, koronavirüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından futbolcuların antrenmanlarını evlerinde sürdüreceklerini duyurdu. Fenerbahçe Kulübü, corona virüsü salgını önlemleri kapsamında futbolcuların antrenmanlarını evlerinde sürdüreceklerini duyurdu.