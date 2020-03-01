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01 Mart 2020 Pazar 23:11:55 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 23:23:51

Fenerbahçe’de Ersun Yanal dönemi sona erdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ı ayrılığı resmen açıklandı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Geçtiğimiz hafta evinde 20 yıl sonra ezeli rakibe yenilen Fenerbahçe’de, Yanal’ın takımdan ayrılacağı iddiaları yalanlanmıştı.Karşılaşmadan bir hafta sonra Fenerbahçe’den ayrılık açıklaması geldi. Açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir" denildi.

Fenerbahçe resmi açıklama yayınladı. Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Hocamız Ersun Yanal, Yönetim Kurulumuz ile yapılan istişare doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımımızın başında yer alacaktır.

Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir.

Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.

Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

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