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15 Ağustos 2019 Perşembe 08:53:39 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:00:38

Fenerbahçe, Chelsea’nin kadroda düşünmediği Batshuayi’ye çevirdi

Liverpool’dan ayrılan golcü Sturridge’ye teklifte bulunan Sarı-Lacivertliler, bu oyuncuya çok talibin olması nedeniyle rotayı Chelsea’nin kadroda düşünmediği Batshuayi’ye çevirdi.

Fenerbahçe, Vedat Muriç’in yanına kaliteli golcü arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Liverpool’dan ayrılan bonservisi elinde olan Daniel Sturridge’ye teklifte bulunmuştu. Ancak bu oyuncuya bir çok talibin olması nedeniyle Sportif Direktör Damien Comolli’nin, Chelsea’de Frank Lampard’ın kadroda düşünmediği Michy Batshuayi’ye rotayı çevirdiği ileri sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlerde göre 25 yaşındaki Belçikalı golcü için Fenerbahçe’nin kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Batshuayi geçen sezonun ikinci yarısını Crystal Palace’ta kiralık olarak geçirmişti.  (Star)

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