Fenerbahçe, Bursaspor altyapısında forma giyen 19 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Fatlind Azizi’yi kadrosuna kattı

Başkanlığa geldikten sonra altyapının her defasında önemine dikkat çeken Ali Koç, Fenerbahçe'ye genç isimleri katmaya devam ediyor. Bir çok genç futbolcuya profesyonel sözleşme imzalatan Fenerbahçe, yurt içinde de arayışlarına devam ediyor.

Son olarak Fenerbahçe için yeni bir iddia gündeme getirildi. Sarı Lacivertli ekibin Bursaspor U21 takımında forma giyen 19 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Fatlind Azizi’yi kadrosuna kattığı iddia edildi.

19 yaşında merkez orta sahada görev yapan genç futbolcunun sosyal medyada Fenerbahçe antrenman kıyafeti ile görüntülendi. Fenerbahçe socutlarının yakın gelecekte genç futbolcudan önemli beklentileri olduğu öğrenildi.

(Fanatik)