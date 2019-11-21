Fenerbahçe Beko'da kötü gidiş devam ediyor

Nando De Colo ve Leo Westermann'ın yokluğunda İspanya'da sahaya çıkan Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de bu sezon oynadığı 6. deplasmandan da mağlubiyetle döndü ve 7. yenilgisini aldı.

Sarı-lacivertlilerin üçüncü çeyreğin ortasına kadar 8'de 0 serbest atış performansı ve maç boyunca 21 denemede sadece 5 üçlük isabeti, farkın açılmasına neden oldu.

Ribaundlarda da Fenerbahçe Beko'ya 38-25'lik üstünlük sağlayan Barcelona 7. galibiyetini elde etti.

Sarı-lacivertli ekipte çift hanelere 12 sayıyla sadece Joffrey Lauvergne ulaşabildi.

Barcelona'da Cory Higgins 22 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 10. haftasında yarın ASVEL’e konuk olacak.