21 Mart 2020 Cumartesi 12:38:28 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 12:41:56
Fenerbahçe Beko'da basketbolcular ve bazı idari kadro çalışanlarında korona virüs belirtilerine rastlandı
Fenerbahçe Beko'da basketbolcular ve bazı idari kadro çalışanlarında korona virüs belirtilerine rastlandı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idarecilerinin koronavirüs belirtisi taşıdığı açıklandı.
- Fenerbahçe Beko'da basketbolcular ve bazı idari kadro çalışanlarında korona virüs belirtilerine rastlandı
- Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Erdoğan: Liglerin ertelenmesini doğru buluyorum
- Podolski'den baklavalı 'evde kal' mesajı
- UEFA'dan 'EURO 2020' açıklaması
- Galatasaray'da korona virüs hareketliliği! Evden çıkmak disiplin suçu