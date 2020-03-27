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27 Mart 2020 Cuma 21:13:21 | Son Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 21:15:28

Fenerbahçe Beko'da 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımında 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko'nun sporcu, kadro ve idari ekibinde gerçekleştirilen kontroller sonucunda Kovid-19 bulgularına rastlanması nedeniyle 21 Mart Cumartesi günü detaylı tahlil ve tetkiklerin yerine getirildiğini ve alınan numunelerin Sağlık Bakanlığı'na iletildiği belirtilerek, "Sağlık Bakanlığımızdan gelen test sonuçlarına göre bir sporcu, bir teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide Kovid-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür." ifadesine yer verildi. 

Bir idari çalışan dışında hiçbir oyuncunun ya da çalışanının hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablonun söz konusu olmadığı vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi:

"Sporcularımız ve çalışanlarımız evlerinde izolasyon altında iyileşme süreçlerini takip etmekte ve durumları sağlık ekiplerimizce düzenli olarak gözlemlenmektedir. Bir süredir tedbir amaçlı olarak hastanede bulunan bir idari çalışanımızın ise yapılan yeni tetkiklerinde koronavirüs testleri bugün itibariyle negatif çıkmıştır. İdari çalışanımız, testlerinin negatif çıkması sonrasında tedavi edildiği hastaneden taburcu edilmiş, 14 günlük karantina sürecini tamamlamak üzere istirahate çekilmiştir. Koronavirüs sonuçları pozitif olan sporcularımızın ve çalışanlarımızın isimleri kendileri tarafından kamuoyu bilgilendirilmediği sürece hasta hakları yönetmeliğinin, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esası sebebiyle açıklanmamaktadır."

Cenk Renda, koronavirüs testinin negatif olduğunu açıkladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

Renda, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Kontrol altında tutulduğum hastanede yapılan yeni tetkiklerde koronavirüs testlerim bugün itibarıyla negatif çıkmıştır. Hastaneden taburcu edildim ve 14 günlük karantina sürecimi tamamlamak için dinlenmeye çekiliyorum." ifadelerini kullandı.

Test sürecinde kendisine destek veren hastanenin sağlık ekibine de teşekkür eden Renda, şunları kaydetti:

"Başkanımız Ali Koç'a, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy'a ve tüm yönetim kurulumuza teşekkürlerimi iletmek isterim. Hem oyunculuk hem idarecilik döneminde bana Fenerbahçeli olmanın ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu hissettiren ve bu süreçte de destek mesajlarıyla güç veren tüm Fenerbahçe camiasına sonsuz teşekkürler." 

İyi olduğunu ve daha da iyi olacağını vurgulayan Renda, "Ülke olarak hep birlikte bu zor günleri atlatacağız. Herkesi mümkün olduğunca evde kalmaya davet ediyorum." görüşlerine yer verdi.

Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Koronavirüs testleri pozitif çıkan sporcu, teknik ekip personeli ve idari ekip çalışanlarının bir an önce sağlığına kavuşması dileğimizle. #BirlikteBaşaracağız!" ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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