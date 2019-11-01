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01 Kasım 2019 Cuma 23:34:37 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 23:35:25

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'de konuk ettiği Zalgiris'e boyun eğdi

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 79-76 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, organizasyonda 5. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Konuk ekip ise üçüncü kez galip geldi.

Mücadele düşük tempoda başladı. Orta mesafe atışlardan skor üreten Fenerbahçe Beko'ya topu iyi paylaşıp basketler bularak karşılık veren Zalgiris, 5. dakikayı 9-7 önde geçti. Sloukas'ın kenardan oyuna dahil olmasıyla tempoyu biraz artıran sarı-lacivertli takım, De Colo'nun üç sayılık basketiyle 8. dakikayı 14-13 üstün bitirdi. Birinci periyodun son anları karşılıklı sayılarla geçilirken ilk çeyrek, 17-17'lik eşitlikle sonuçlandı.

Takımlar ikinci çeyreğin ilk bölümünde pota altında etkili oldu. Buna Sloukas'ın da dış atış isabetleri eklenince Fenerbahçe Beko, 15. dakikayı 29-26 önde tamamladı. Hücum süresini olumlu kullanamayan Litvanya temsilcisi karşısında basketler bulmaya devam eden ev sahibi ekip, 19. dakikayı 38-29 üstün geçti. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 40-33 önde girdi.

Zalgiris, ikinci yarıya Grigonis ve LeDay'in sayılarıyla başladı ve 24. dakikanın başında farkı 2 sayıya indirdi: 43-41. Çeyreğin ortaları karşılıklı top kayıplarına sahne oldu. Fenerbahçe Beko, pota altında rakibini durdurmakta zorlandı. Konuk ekip, 26. dakikada oyuna dengeyi getirdi: 47-47. De Colo'nun oyuna ağırlığını koymasıyla yeniden üstünlüğünü eline alan sarı-lacivertliler, 29. dakikada skoru 59-50 yaptı. Fenerbahçe Beko, final periyoduna 59-52 önde gitti.

Son çeyreğe de uzunlarının kaydettiği basketlerle başlayan Zalgiris, 33. dakikada farkı 4 sayıya düşürdü: 61-57. Fenerbahçe Beko'nun karşılaşmadaki skor yükünü çeken De Colo, periyodun bu dakikalarında gösterdiği performansla farkın kapanmasına izin vermedi. Ancak Hayes ve Ulanovas ile üst üste üç sayılık basketler bulan Litvanya temsilcisi, 37. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 69-67. Datome ve Williams'la son bölümde skor üreten Fenerbahçe Beko, son 1,5 dakikaya 76-69 önde girdi. Oyundan düşmeyen Zalgiris, top kayıpları yapan rakibi karşısında bitime 47 saniye kala farkı 1 sayıya indirdi: 76-75. Konuk ekip, hücumdan eli boş dönen sarı-lacivertli takım karşısında bitime 7 saniye kala öne geçti: 76-77. Ev sahibi takım, son hücumda Vesely ile yararlanamadı. Kalan sürede serbest atış çizgisinde Grigonis ile 2'de 2 yapan Zalgiris, karşılaşmayı 79-76 kazandı.

Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç karşılaşmayı locadan takip etti.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 8 Kasım Cuma günü sahasında Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan)

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 4, De Colo 29, Datome 5, Williams 12, Vesely 8, Westermann, Kalinic 1, Tarık Biberovic 2, Sloukas 13, Lauvergne 2

Zalgiris: Perez 7, Ulanovas 4, Grigonis 19, Jankunas 9, Landale 8, Walkup 4, Hayes 9, Milaknis 3, Geben, LeDay 16

1. Periyot: 17-17

Devre: 40-33

3. Periyot: 59-52

Beş faulle çıkanlar: 31.57 Landale (Zalgiris), 39.13 De Colo (Fenerbahçe Beko)

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