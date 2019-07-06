Fenerbahçe Beko, Nando De Colo'yu transfer ettiğini duyurdu

EuroLeague'de CSKA Moskova ile şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Rusya'dan ayrılma kararı alan Nando De Colo, Fenerbahçe Beko ile anlaşmaya vardı.

Şansını tekrar NBA'de denemek isteyen ancak sözleşme haklarını elinde bulunduran Toronto'dan 1.8 milyon doların üzerinde bir teklif alamayan Fransız yıldız, Fenerbahçe Beko ile masaya oturdu ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, " Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Avrupa basketbolunun en önemli guardlarından biri olan Nando De Colo ile anlaşmaya vardı. 23 Haziran 1987 tarihinde Sainte-Catherine'de dünyaya gelen 1.96 boyundaki Fransız yıldız Nando De Colo, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nando De Colo'ya hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleeri kullanıldı.

Guduric ve Melli'nin NBA'e gitmesinden dolayı yaklaşık 4 milyon dolarlık bir maaş boşluğu yaratan Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'dan yılda 3 milyon dolarlık bir sözleşmeden çıkan Nando de Colo ile 2 yıl için 7 milyon dolara anlaştığı ifade edildi.

NBA opsiyonunun devre dışı kalmasının ardından Real Madrid'in de kadrosuna katmak istediği Nando De Colo'nun Fenerbahçe Beko'yu tercih etmesinde İspanya'da öncelikli haklarının Valencia'da bulunması, Obradovic gibi bir ismin Fenerbahçe'de çalışıyor olması, Fenerbahçe'nin basketboldaki vizyonu ve yatırımı, taraftarın coşkusu ve İstanbul'daki sosyal yaşam gibi faktörlerin etkili olduğu bildirildi.

DE COLO KİMDİR?

Nando de Colo, 23 Haziran 1987'de Fransa'ya bağlı Sainte Catherine'de dünyaya geldi.

Basketbola Cholet altyapısında başlayan de Colo, aynı takımda profesyonel kariyerine başladı. Fransa'daki başarılı performansından sonra 2009 NBA Draftı'na katıldı ve 2.tur 53. sıradan San Antonio Spurs tarafından draft edildi.

NBA gitmeden daha fazla olgunlaşak isteyen yıldız oyuncu, draft edilmesinin ardından İspanya'nın Valencia takımına transfer oldu. 3 yıl mücadele ettiği Valencia formasıyla 2010 yılında Eurocup şampiyonluğu kazanan Fransız basketbolcu, 2012 yazında NBA'in yolunu tuttu.

San Antonio Spurs'le başladığı NBA kariyerinde istediği süreleri bulamayan de Colo, G League ve Toronto Raptors maceralarının ardından 2014-15 sezonu öncesi CSKA Moskova ile Avrupa'ya döndü.

CSKA Moskova ile mücadele ettiği 5 sezonun tamamında Final Four oynama başarısı gösteren yıldız basketbolcu, 2 kez kupayı kazanmayı başardı.

Nando de Colo, 2015-16 sezonunda 19.4 sayı ortalamayla oynamış ve o sezon hem normal sezonda hem de Final Four'da en değerli oyuncu ödülünü kazanmıştı.