Fenerbahçe Beko galibiyeti hatırladı

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, ikinci galibiyetini aldı. Konuk takım ise dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya iki takım da pota altından bulduğu basketlerle başlarken 5. dakika 11-11 eşitlikle geçildi. Çeyreğin ikinci bölümünde hücumda Bayern Münih'ten daha iyi bir görüntü çizen Fenerbahçe Beko, 8. dakikayı 16-14 önde geçti. Sarı-lacivertliler, ilk çeyreği de 18-15 üstün tamamladı.

İkinci periyot, dengeli bir oyuna sahne oldu. Boyalı alanda Alman ekibinin uzun oyuncularını durdurmakta zorlanan Fenerbahçe Beko, isabetli dış atışlarla skor üretti. Melih Mahmutoğlu ile peş peşe üç sayılık basketler bulan sarı-lacivertli ekip, 14. dakikayı 28-25 önde geçti. Alınan hücum ribauntlarının ardından basketler bulan Bayern Münih, 18. dakikada eşitliği yakaladı: 33-33. İlk yarının son anlarında Williams'la sayılar kaydeden Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 40-39 önde gitti.

İkinci yarı tempolu başladı. Çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü karşılıklı sayılarla 51-51 tamamlandı. Bu andan sonra Sloukas ve Williams ile skor üreten Fenerbahçe Beko'ya üç sayı çizgisinin gerisinden Zipser ve King ile yanıt veren Bayern Münih, üçüncü çeyreği 62-61 üstün kapattı.

Sarı-lacivertliler, final periyoduna Vesely, Sloukas ve Kalinic'in basketleriyle 7-0'lık seri yakalayarak başladı: 68-62. Taraftarının da desteğiyle Fenerbahçe Beko, top kayıpları yapan Bayern Münih karşısında 34. dakikayı 72-66 önde geçti. Sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle 36. dakikada maçta ilk kez farkı çift hanelere çıkardı: 79-68. Son bölümde isabetli dış atışlarla skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 90-82 kazandı.

Karşılaşmanın son çeyreğinde Bayern Münihli oyuncular ile sarı-lacivertli taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, taraftarı sakin olmaya davet ederken, tartışma büyümeden sona erdi.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 15 Kasım Cuma günü deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Ioannis Foufis (Yunanistan), Carlos Peruga (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Sloukas 13, De Colo 12, Kalinic 10, Williams 19, Vesely 8, Melih Mahmutoğlu 14, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 2, Datome 5, Lauvergne 4

Bayern Münih: Lo 11, Barthel 3, Koponen 11, Lucic 14, Monroe 19, King 6, Zipser 10, Nelson, Flaccadori 5, Radosevic 3, Grant

1. Periyot: 18-15

Devre: 40-39

3. Periyot: 61-62