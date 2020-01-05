Fenerbahçe Beko evinde Frutti Extra Bursaspor'u devirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'u konuk etti.

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı 12 galibiyet ve 3 yenilgiyle tamamladı. Frutti Extra Bursaspor ise ilk yarıyı 7 galibiyet ve 8 yenilgiyle noktaladı.

Karşılaşmaya 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetli şutlarla başlayan Frutti Extra Bursaspor, ilk 2 dakikada 10-3 üstünlük kurdu. Moladan De Colo'nun 3 sayılık basketleriyle dönen ve 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 5. dakika içinde 11-10 öne geçti. Alan savunması karşısında sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko'ya karşı hücumda Lopez'le sayılar bulan Frutti Extra Bursaspor, ilk çeyreği 23-17 önde kapattı.

İkinci çeyreğin başında 7 sayı (19-26) geriye düşen Fenerbahçe Beko, Williams'ın pota altından basketleriyle etkili olarak yakaladığı 10-0'lık seriyle 14. dakikada üstünlüğü ele aldı: 29-26. İlk yarı, 39-39'luk eşitlikle tamamlandı.

Üçüncü çeyrekte Perry Jones'la etkili olan Frutti Extra Bursaspor, 24. dakikada 7 sayılık üstünlük yakaladı: 42-49. De Colo'nun üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle oyunun kontrolünü yeniden ele geçiren Fenerbahçe Beko, 28. dakikada 59-57 öne geçti. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 67-64 üstün girdi.

Final periyoduna 6-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, 32. dakikada 70-67'lik üstünlük kurdu. Frutti Extra Bursaspor, hızlı hücumdan bulduğu sayıyla 36. dakikada farkı 7'ye çıkardı: 70-77. Williams'ın sayılarıyla maça ortak olan Fenerbahçe Beko, bitime 1 dakika 42 saniye kala Westermann'ın 3 sayılık basketiyle farkı 1'e indirdi: 82-83. Fenerbahçe Beko, Westermann'ın bitime 16.4 saniye kala attığı turnike basketle 84-83 öne geçti. Konuk ekip, son anlarda hücumdan boş döndü ve taktik faul yaptı. Faul çizgisinden Melih Mahmutoğlu kaçırmadı ve Fenerbahçe Beko sahadan 86-83 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'da 29 sayı atan Fransız oyuncu Nando De Colo oldu. Frutti Extra Bursaspor'da ise Perry Jones'un 25, Gian Lopez'in ise 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Kaan Büyükçil, Alper Özgök, Musa Kazım Çetin

Fenerbahçe Beko: Westermann 12, De Colo 29, Kalinic 5, Williams 17, Thomas 6, Melih Mahmutoğlu 17, Egehan Arna, Berkay Candan, Ali Muhammed

Frutti Extra Bursaspor: Christopher Jones 17, Can Maxim Mutaf 6, Lopez 24, Gabriel 4, İzzet Türkyılmaz 6, Riley 1, Perry Jones 25, Ender Arslan, Tuğberk Gedikli

1. Periyot: 17-23

Devre: 39-39

3. Periyot: 67-64

Beş faulle oyundan çıkan: 39.57 İzzet Türkyılmaz (Frutti Ekstra Bursaspor)