Fenerbahçe Beko, Afyon Belediyespor'u 6 sayı farkla devirdi
ING Basketbol Süper Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Afyon Belediyespor'u 86-80 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi'in 6. haftasında Fenerbahçe Beko ve Afyon Belediyespor, Ülker Sports Arena'da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivetliler mücadeleden 86-80 galibiyetla ayrıldı.
Fenerbahçe maça Sloukas, Kalinic, De colo, Lauvergne, Stimac 5'iyle çıkarken, Afyon Belediyespor Zanna, Aldridge, Davis Jr., Crawford, Sinan Sağlam ilk 5'iyle çıktı.
İlk periyotta üstün gelen taraf olan Fenerbahçe, çeyreği 20-18'lik üstünlükle sonlandırdı.
İkinci periyotta kıran kırana süren mücadelede sarı-lacivertliler 16, Afyon ekibi 17 sayı üretse de ilk yarının sonunda 36-35'lik üstünlüğü Fenerbahçe elde etti.
3. periyotta Fenerbahçe Beko 27 sayı bulurken Afyon 24 sayı kazandı ve ev sahibi ekip çeyreği 63-59 önde sonlandırdı.
4. ve son periyotta Fenerbahçe 23, Afyon 21 sayı buldu. Mücadele, sarı-lacivertlilerin 86-80'lik üstünlğü ile sonuçlandı.
Fenerbahçe Beko'da skor dağılı şu şekilde oldu;
Sloukas 20, Kalinic 15, De Colo 9, Lauvergne 14, Stimac 4, Berkay Candan 5, Melih Mahmutoğlu 11, Ahmet Düverioğlu 8.
Afyon Belediyespor'da ise skor dağlımı şu şekilde gerçekleşti;
Zanna 24, Aldridge 17, Davis Jr. 5, Crawford 3, Sinan Sağlam 4, Burak Eşlik 8, Hrovat 13, Erdi 4, Fırat Alemdar 2.
Fenerbahçe Beko, gelecek hafta evinde Beşiktaş Sompo Japan Sigorta ile derbi oynayacak. Afyon Belediyespor ise Tofaş'ı ağırlayacak.
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