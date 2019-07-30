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30 Temmuz 2019 Salı 23:38:37 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:13:09

Fenerbahçe, Bayern Münih'e direnemedi

Fenerbahçe, Audi Kupası’nda karşılaştığı Bayern Münih’e 6-1 mağlup oldu.

Almanya'da düzenlenen Audi Kupası'ndaki ilk maçında Fenerbahçe, ev sahibi Bayern Münih'e 6-1 yenildi.

22. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Savunma arkasına sarkarak ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Lewandowski, pasını arka direkte daha uygun durumdaki Renato Sanches'e aktardı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

28. dakikada Alman ekibi farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Coman'ın çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuran Goretzka, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

31. dakikada Bayern Münih bir gol daha buldu. Fenerbahçe ceza sahasında paslaşan ev sahibi ekibin atağında araya giren Dirar altıpas önünde topu kaptı. Dirar, tehlikeyi uzaklaştırmakta geç kalınca araya giren Müller topu ağlara gönderdi: 3-0.

40. dakikada Almanya temsilcisi 4. golü attı. Ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Coman, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 4-0.

43. dakikada Lewandowski, Isla ile ceza sahası içinde girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Felix Brych penaltı kararı verdi. 44. dakikada penaltıyı kullanan Müller, takımı adına bir gol daha kaydetti: 5-0.

Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

58. dakikada Bayern Münih farkı 6'ya çıkardı. Savunmadan gönderilen uzun topta rakip savunmanın arkasına sarkan Müller, kaleci Harun'un da açıldığını görünce Fenerbahçe yarı sahasının ortalarından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 6-0.

64. dakikada orta sahada aldığı topla kendisi ilerleyen Kruse, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve topu kaleci Ulreich'in sağından ağlara gönderdi: 6-1.

Maç, ev sahibi ekibin 6-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncülük maçı Real Madrid ile

Fenerbahçe, yarın İspanya'nın Real Madrid takımıyla üçüncülük maçı yapacak.

Bayern Münih'e farklı yenilen sarı-lacivertliler, İngiltere'nin Tottenham takımına 1-0 kaybeden İspanyol ekibiyle karşılaşacak. Finalde ise Bayern Münih ile Tottenham kozlarını paylaşacak.

Üçüncülük maçı yarın TSİ 19.00'da, final müsabakası ise TSİ 21.30'da başlayacak.

Türk taraftarlardan maça büyük ilgi

Türk futbolseverler, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Münih'teki Allianz Arena'da düzenlenen Audi Kupası'nda Fenerbahçe'nin maçını yaklaşık 15 bin Türk taraftar tribünden izledi.

Tribünde Fenerbahçe formalı taraftarların yanı sıra milli takım ve diğer Türk kulüplerinin formalarını giyen taraftarlar da yer aldı.

Fenerbahçe'nin efsaneleri Münih'te

Sarı-lacivertli takımın tarihinde önemli yer tutan bazı futbolcular Almanya'ya geldi.

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Brezilyalı Alex de Souza ve Hollandalı Pierre van Hooijdonk organizasyon kapsamında Münih'e gelerek müsabakayı tribünden takip etti.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı Roberto Carlos da Real Madrid'in efsaneleri arasında Münih'e gelen isimlerden oldu.

Hasan Ali'den zorunlu değişiklik

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hasan Ali, maçın 22. dakikasında sakatlanarak kenara geldi.

Hasan Ali'nin yerine 24. dakikada Nabil Dirar oyuna dahil oldu. Fenerbahçe, mücadelede 1-0 geri düştüğü golü sahada 10 kişiyken yedi.

Dirar'dan büyük hata

Fenerbahçe'nin yediği 3. gole Nabil Dirar'ın büyük hatası neden oldu.

Sakatlanan Hasan Ali'nin yerine oyuna 24. dakikada giren Dirar, 31. dakikada yenilen golde büyük bir hata yaptı.

Faslı futbolcu, ceza sahası içinde topu ayağından çıkarmakta geç kalınca Müller'e kaptırdı ve sonrasında Bayern Münih'in golü geldi.

Taraftar istedi Ferdi oyuna girdi

Fenerbahçe taraftarlarının ismini tezahürat etmesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal, genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nu oyuna aldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın 65. dakikasında saha kenarında ısınan 19 yaşındaki futbolcunun oyuna girmesi için tezahüratta bulundu. Ferdi, 71. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna girdi.

Dirar'a ıslıklı tepki

Fenerbahçe taraftarı Faslı futbolcu Nabil Dirar'ı ıslıkla protesto etti.

Maçın 70. dakikasında sol kanattan katıldığı atakta topun auta çıkmasına engel olamayan Dirar'a taraftarlar tepki gösterdi. Müsabakanın 73. dakikasında topu alan Dirar, tribünlerden yükselen protesto seslerinin ardından meşin yuvarlağı taca atarak oyundan çıkmak istedi.

Ancak teknik ekip ve diğer futbolcular Faslı oyuncu, sahayı terk etmemesi konusunda ikna etti. Teknik direktör Ersun Yanal da futbolcusuna alkışla moral vermeye çalıştı.

Stat: Allianz Arena

Hakemler: Felix Brych, Marco Achmüller, Christian Dietz (Almanya)

Bayern Münih: Neuer (Dk. 46 Ulreich), Kimmich, Süle (Dk. 59 Pavard), Boateng (Dk. 59 Martinez), Alaba (Dk. 59 Davies), Goretzka, Renato Sanches (Dk. 59 Tolisso), Thiago Alcantara (Dk. 74 Zaiser), Gnabry (Dk. 20 Müller), Coman (Dk. 59 Sapreet), Lewandowski (Dk. 74 Arp)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla (Dk. 46 Murat Sağlam), Sadık Çiftpınar, Jailson, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 24 Dirar), Ozan Tufan (Dk. 71 Ferdi Kadıoğlu), Mehmet Ekici (Dk. 46 Zajc), Moses (Dk. 66 Allahyar Sayyadmanesh), Kruse, Rodrigues (Dk. 46 Reyes), Muric

Goller: Dk. 22 Renato Sanches, Dk. 28 Goretzka, Dk. 31, 44 (Penaltıdan) ve 58 Müller, Dk. 40 Coman (Bayern Münih), Dk. 64 Kruse (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 43 Isla, Dk. 81 Murat Sağlam (Fenerbahçe)

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