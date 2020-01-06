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06 Ocak 2020 Pazartesi 13:01:05 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 13:03:55

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'kumpas' davasında ifade verecek

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla görülen mahkemenin 14. celsesi öncesi konuşan Fenerbahçe Hukuk İşlerinden Sorumlu Yöneticisi Fethi Pekin, "Önümüzdeki hafta içerisinde Sayın Başkanımız Ali Koç da Fenerbahçemiz adına heyetin huzurunda beyanlarını ifade edecektir. Fenerbahçe'nin bu yolda uğradığı haksızlıkları ifade edecektir." açıklamasını yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla görülen davanın 14. celsesi Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görülmeye başladı. Davayı Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Erol Bilecik, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Fethi Pekin ile Simla Türker Bayazıt yerinde takip ediyor.

Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin ile Kulüp Avukatı Naim Karakaya duruşma öncesi FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

"ALİ KOÇ DA İFADE VERECEK"

Davayı yakından takip ettiklerini belirten Fethi Pekin, "Son celsede alınan ara kararları kamuoyu biliyor. Camiamız biliyor. Tabii ki firari sanıklar hariç sanıkların ifadelerinin verilmesi tamamlandı. 14. celsede 6 – 17 Ocak tarihleri arasında şikayetçiler, mağdurlar ve tanıkların ifadelerine geçilecek. Birkaç yönetici arkadaşımızla beraber bugün davayı yakından takip etmek için buradayız. Önümüzdeki hafta içerisinde Sayın Başkanımız Ali Koç da Fenerbahçemiz adına heyetin huzurunda beyanlarını ifade edecektir. Fenerbahçe'nin bu yolda uğradığı haksızlıkları ifade edecektir. Sayın Başkanın konuşmasının son derece önemli olacağına inanıyorum. İlerleyen günlerde tekrardan sizlere bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"YARGILAMADA SONA GELİNİYOR"

Dava hakkında bilgi veren Kulüp Avukatı Naim Karakaya, "Davamız 2016'da açıldı. İlk gözaltılar Mayıs 2016'da yapılmıştı. Duruşmalar Şubat 2017'de başladı. Duruşma aşaması aşağı yukarı 3 yıl sürdü. Eylül ayına kadar 65 sanık dinlenmişti. Eylül ayında 20 iş günü duruşma yapılarak ki bazı duruşmalar gece 12'lere kadar uzadı. 25 sanık bu süreçte tamamlandı. Şu anda 17 sanığımız eksik. 14'ü firari gözüküyor. 3 sanık için de bizim talebimiz üzerine mahkeme yakalama emri çıkardı. Bu iki haftalık celse müştekiler ve tanıklar dinlenecek. Diğer başka eksiklikler tamamlanıp, yargılama sona doğru ilerlemiş oluyor. Başkanımızın burada olacak olmasının, Fenerbahçe adına, bu dosyanın arkasında olmak adına, kumpas olgusunu ortaya koymak adına son derece değerli olduğunu düşünüyorum. Bu davada bir de geçen hafta Yargıtay 5. Ceza Dairesinin bozma kararı çıkmıştı. Bu tamamen yargılama usulüyle ilgili bir gerekçedir. Suçun varlığı, yokluğu ile ilgili bir gerekçe asla değildir. Beraatı etkileyecek bir gerekçe asla değildir. Sadece Yargıtay'dan bozulan davayla yargılamanın yenilenmesiyle birleştirilen iki davanın birlikte görülmesidir. Bir sanık hakkında karar verilmesinin atlanması sebebiyle usulü bozma, yargılama tekniğine ilişkin bir bozmadır. Esasa, suça ilişkin bir bozma değildir. Bu dosya döndükten sonra burada tekrar yargılama yapılıp, tekrar beraat kararı verileceğine olan inancımız yüzde yüzdür." dedi.

Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin de, "Biz hukukçular olarak hatta Alper bey (Alper Pirşen) televizyon programında da ifade etmişti. Bu, olasılıklar içerisindeydi. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi de bu kanaati oluşturdu. Beklenmeyecek bir durum değil. Naim beyin de ifade ettiği gibi sadece usule ilişkin bir durum söz konusudur. Esasa ilişkin herhangi bir durum ortada yoktur. Beraatlarla ilgili herhangi bir durum söz konusu değildir. Ağır ceza mahkemesine dosya dönecek. İki ya da 3 dosyaya ayrılacaktır. Ondan sonra tekrar kararı tesis edecektir ve beraat kararları etkilenmeden olsa olsa Aziz Başkanımızın ifade ettiği gibi süreç biraz uzayacaktır." açıklamasında bulundu.

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