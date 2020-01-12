12 Ocak 2020 Pazar 11:59:38 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 12:00:39
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 15:30'da basın toplantısı düzenleyecek. Sarı lacivertlilerin başkanı, gündeme dair çarpıcı açıklamalar yapacak.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Tahkim Kurulu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'Harcama Limiti' itirazlarını reddetti
- Ali Koç ve Comolli'nin görüşmesinden transfer kararı çıktı
- Brescia, Miha Zajc için Fenerbahçe'ye 3,5 milyon Euro ödemeye hazır
- Galatasaray'da Younes Belhanda'ya teklif gelmemesi tüm planları altüst etti
- Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat, Oğuzhan Özyakup'u istiyor