Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un Cenk Tosun'un babasıyla transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi

Transferde önceliği savunmaya veren Fenerbahçe'de hücum hattının da güçlendirilmesi gündeme geldi. İlk yarıda Max Kruse, Mevlüt Erdinç ve Victor Moses'tan beklediği verimi alamayan teknik direktör Ersun Yanal, ikinci yarı için Vedat Muriqi'ye destek olacak bir golcü ya da skorer bir kanat oyuncusu istiyor.

FFP kriterleri nedeniyle kiralama formülü üzerinde çalışan yönetimin hedefinde; Aytemiz Alanyaspor'dan Papiss Cisse, Kasımpaşa'lı Fode Koita ve Cenk Tosun var. Üç oyuncu için de temasların sürdürüldüğü belirtiliyor.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Cisse'ye karşılık Alanyaspor'a ilk etapta Mevlüt Erdinç takası önerilirken, güney ekibi para da talep ediyor...

Alanyaspor formasıyla ilk yarıda 12 gol atan 34 yaşındaki Papiss Cisse için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Cisse'nin ilk hedefi sezon sonu ülkesine dönmek. Ancak gelişme olursa oturur konuşuruz" dedi.

Koita'yı ise menajerlerin kulübe önerdiği bildirildi. 29 yaşındaki forvetin, Kasımpaşa'dan bonservisini alması halinde kadroya dahil edilebileceği ifade ediliyor. Gineli oyuncu, ligin ilk yarısında 12 maçta 4 gol kaydetti.

2016'dan beri Kasımpaşa'da oynayan Koita 86 maça çıkıp 19 gol kaydetti, 9 da asist gerçekleştirdi. Koita, kariyerinde Caen, Montpellier, Le Havre, Lens ve Blackburn Rovers formaları giydi.

CENK TOSUN'UN BABASIYLA GÖRÜŞME

Sürpriz iddia ise Cenk Tosun konusunda geldi. Başkan vekili Semih Özsoy'un Everton'dan ayrılacağı belirtilen milli futbolcunun babası ile görüşüp, nabız yokladığı konuşuluyor. Ancak Cenk ile Beşiktaş da görüşüyor.

Cenk Tosun, Everton'da bu sezon 8 maçta 328 dakika süre aldı; 1 gol+3 asist üretti. Ancelotti'nin kadroda düşünmediği 28 yaşındaki milli futbolcu İngiliz ekiplerinin de radarında.

(Takvim)