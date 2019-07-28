28 Temmuz 2019 Pazar 19:00:15 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 19:01:15
Fenerbahçe, Barış'ı yine kiraladı!
Çaykur Rizespor transfer çalışmalarına devam ederken flaş bir hamle yaptı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transfer ettiği Barış Alıcı, Karadeniz temsilcisine transfer oldu.
TRT Spor'un haberine göre; Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’nin 22 yaşındaki oyuncusu Barış Alıcı’yı kiralık olarak renklerine bağladı.
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