28 Ocak 2020 Salı 15:20:45 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 15:21:18
Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı Westerlo'ya kiraladığını açıkladı
Fenerbahçe, Barış Alıcı'nın Belçika ekibi Westerlo'ya 1.5 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Barış Alıcı'nın Belçika ekibi Westerlo'ya 1.5 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
“Sezon başında Çaykur Rizespor’a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı’nın yeni takımı Belçika'nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek.
Barış Alıcı’ya yeni takımında başarılar dileriz.”
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