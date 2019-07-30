30 Temmuz 2019 Salı 14:05:22 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 14:50:57
Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı Çaykur Rizespor'a kiraladı
Fenerbahçe, Barış Alıcı'nın 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Futbolcumuz Barış Alıcı, 1 yıllığına Çaykur Rizespor’a kiralanmıştır.
Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor'da başarılar dileriz.”
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