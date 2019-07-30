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30 Temmuz 2019 Salı 10:41:05 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 10:43:31

Fenerbahçe, Audi Cup'ta ilk maçında bu akşam Bayern Münih ile karşılaşacak

Fenerbahçe, bugün başlayacak Audi Kupası'nda Avrupa'nın önemli takımları Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler ilk maçını Bayern Münih ile oynayacak.

Avrupa'da 2019-2020 futbol sezonu öncesi düzenlenecek en üst düzeydeki turnuvalardan biri olma özelliği taşıyan Audi Kupası, bugün başlayacak.

Fenerbahçe, 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'da gerçekleştirilecek Audi Kupası'ndaki ilk maçını bugün Bayern Münih ile TSİ 21.30'da yapacak. Mücadele Smartspor'dan naklen yayınlanacak.

Günün ilk karşılaşmasında ise Real Madrid ile Tottenham, TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.

İlk günün kazanan takımları, 31 Temmuz Çarşamba günü final karşılaşmasında mücadele edecek. Birinci maçlarda mağlup olan ekipler ise üçüncülük mücadelesi yapacak.

Turnuvada her maç 90 dakika oynanacak ve beraberlik halinde doğrudan penaltı atışlarına gidilecek. Seyirciler, 2 günde 4 takımı izleme fırsatı bulacak. Bir bilet, aynı gün oynanan 2 maç için de geçerli olacak.

Fenerbahçe'nin de yer alacağı organizasyonda Avrupa'nın önemli takımları mücadele edecek. Almanya'nın son şampiyonu Bayern Münih, ev sahibi olarak turnuvada yer alacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduran İspanya temsilcisi Real Madrid, organizasyonda mücadele eden takımlardan biri olacak. Son yılların yükselen takımlarından Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti İngiltere temsilcisi Tottenham da organizasyona katılacak.

Avrupa takımlarının sezon öncesi önemli test yeri olan Audi Kupası, 2009 yılında başladı. 2009'dan itibaren 5 kez gerçekleştirilen turnuvayı Bayern Münih 3, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.

Bu yılın katılımcıları da tarihleri ve ülkelerindeki başarılarıyla bilinen takımlardan oluşuyor.

Organizasyonda önceki sezonlarda Manchester United, Boca Juniors, Milan, Internacional, Manchester City, Liverpool, Napoli ve Sao Paulo takımları da boy göstermişti.

Yıldızlar geçidi

AUDI Cup, bir yıldızlar geçidine sahne olacak. Adeta ufak bir Şampiyonlar Ligi havası katacak turnuvada, Real Madrid'in yeni yıldızları Eden Hazard ve Luka Jovic'in yanısıra Karim Benzema, Toni Kroos, Luka Modric, Raphael Varane, Marcelo gibi isimler olacak.

Tottenham'da da yeni transferlerden Tanguy Ndombele ile beraber golcü Harry Kane, Christian Eriksen, Dele Alli, Heung Min Son forma giyecek. Ev sahibi Bayern Münih, Polonyalı forveti Robert Lewandowski öncülüğünde Thiago, Coman, Müller, Gnabry, Kimmich gibi özel futbolculara sahip.

Fenerbahçe'de ise Alman taraftarların gözü Max Kruse'de olacak. Bayern Münih'i iyi bilen Kruse'nin yanında Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Vedat Muriqi gibi yeni gelen futbolcular merakla izlenecek.

Rekor transferler

Turnuva öncesi takımların yaz dönemindeki rekor transferleri de gündeme geldi. Real Madrid, 100 milyon euro ile getirdiği Eden Hazard ile ilk sırada. Hemen arkasından Bayern Münih'in Atletico Madrid'den 80 milyon euroya aldığı sol bek Lucas Hernandez'in adı öne çıkıyor.

Tottenham'ın 60 milyon euroya O.Lyon'dan transfer ettiği Tanguy Ndombele üçüncü sırada. Fenerbahçe'nin en pahalı transferi ise 3.5 milyon euroya Ç.Rizespor'dan gelen Vedat Muriqi.

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