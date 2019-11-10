Fenerbahçe Atatürk'ü Dolmabahçe Sarayı'nda andı

Fenerbahçe, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nın açıklarında gerçekleştirdiği törenle andı.

750 kişinin katılımıyla gerçekleşen anma töreninde, saat 9’u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı’nda Atamıza saygı duruşunda bulunuldu ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi.

Ali Koç: Fenerbahçe her gün Atasını yaşar, Atasının ilkelerine ve değerlerine sahip çıkar



Törenin ardından duygularını paylaşan Ali Koç, “Öncelikle Sevil Hanım ve onun liderliğindeki üye ilişkilerindeki arkadaşlarımız bu güzel fikirle geldiler. Biz de hemen kabul ettik. İlk defa böyle bir şey yaptık. İnşallah her sene de yaparız. Bakarsınız ki bugün bir gemiyle giderken; yarın iki üç gemiyle gideriz. UNIFEB Derneği’nin ve 19007 Derneği’nin yaptığı gibi. 2004 yılında ben 1907 Derneği’nin başkanlığını yaparken Anıtkabir’i 150 kişi ziyaret etmiştik. Sayılar o kadar arttı ki artık 10 Kasım’da değil, 9 Kasım’da yapıyoruz. Dün de 5 bin kişi ziyaret etti. Onları da kutluyorum. Geleneksel hale geldi. Kulüp olarak da bunu gelenek haline getirmemizin fayda olduğunu düşünüyorum. Bugün burada kongre üyelerimiz, yüksek divan kurulu üyelerimiz var. Çocuklarımız, genç sporcularımız, yönetim kurulu üyelerimiz var. Bir aile olarak Dolmabahçe’ye gittik. Atamıza olan şükranımız, minnetimizi, sevgimizi, saygımızı iletmek üzere saat 9’u 5 geçe oradaydık. Katılan herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geminin kaptanına, mürettebatına hayatımızı kolaylaştırdıkları için teşekkür ediyorum. Bugün 10 Kasım. 10 Kasım Türkiye için, her Türk için çok önemli. Atamızın hangi takımı tuttuğu değil; hangi takımın Atatürk’ün yolundan yürüdüğü önemlidir. Fenerbahçe her gün Atasını yaşar, her gün Atasının ilkelerine ve değerlerine sahip çıkar. Bu, Kulübümüzün DNA’sının bir parçasıdır, değişmesidir. Biz de bize emanet edilen bu vatanda Cumhuriyet değerlerimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı her zaman söylüyoruz. Sadece söylemde kalmıyor, eylemlerimizde de bunu gösteriyoruz. Stadımızda, müzemizde, yaşantımızın her yerinde, tüm şubelerde bunu gösteriyoruz. Bir günlük yapılan bir şey değil, 365 gün boyunca bunu yaşıyoruz. Normalimizi yaşıyoruz. Çocukların burada olması ki bugün de en sevindiğim konulardan bir tanesi onların da katılım göstermesi. Pek çok çocuk var burada. Benim çocuklarım gelemediler. Okuldaki törene katıldılar ama çocuklarımıza da bu sevgiyi aşılamak lazım. Bu sene 10 Kasım’a baktığım zaman ülkemizde de tekrar bir uyanış olduğunu görüyorum. Ne yazık ki son yıllarda hoşumuza gitmeyen, bu ülkeye yakıştıramayacağımız olaylara da tanık olduk. Ama her geçen gün, her geçen yıl Atamıza olan saygımızı, sevgimizi, minnetimizi daha fazla haykırarak gösteren bir Türkiye’den bahsediyoruz. Bu durum beni fazlasıyla memnun ediyor. Dolayısıyla bu 10 Kasım’ı da bu şekilde geçirmiş olduk. Törene katılan ve emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.