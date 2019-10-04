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04 Ekim 2019 Cuma 09:42:04 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 09:45:35

Fenerbahçe Antalyaspor'u sol kanattan vuracak

Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran, Ersun Yanal yönetiminde evinde hiç lig yenilgisi yaşamayan Fenerbahçe, Antalya karşısında farklı galibiyet peşinde.

Tedavileri süren Rodrigues ve Moses ile ayağındaki ağrılar sebebiyle ABD'ye giden Hasan Ali Kaldırım dışında eksiği bulunmayan sarı-lacivertlilerde bütün hesaplar üç puan üzerine yapıldı. Bu sezon yarışın kora kor geçeceğini ve puan kadar averajın da son derece önemli olduğunu belirten teknik direktör Yanal, oyuncularından net bir galibiyet istedi.

"Ligin en iyi istatistiklerine sahibiz. Özellikle hücum hattında tüm verilerde öndeyiz" diyen Yanal "Ancak bu başarımız gol istatistiklerine aynı ölçüde yansımış değil. Artık buna son vermenin zamanı geldi" dedi.

Sol kanattan vuracak

Sağ açıkta Deniz ile Ozan arasında tereddütte kalmış olsa de Antalya karşısında derbi kadrosunu bozması beklenmeyen Ersun Yanal, zafere giden yol haritasını da belirledi. Şiddetli presle rakibin oyun kurmasını engellemeleri gerektiğini vurgulayan Ersun Hoca, Antalya'nın zayıf karnı olarak sağ beki işaret etti.

Nazım Sangare'nin hücum aksiyonlarında arkasında büyük boşluklar bıraktığına dikkat çeken Yanal, Dirar-Tolga ikilisine bu zaafı değerlendirme talimatı verdi. Savunma arkasına atılacak topların da önemli gol fırsatları sunacağını belirten Ersun Yanal, oyuncularından aynı zamanda kaleye daha fazla şut çekmelerini istedi.

(Türkiye)

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