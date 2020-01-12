Fenerbahçe Antalya'da stres attı

Sarı-lacivertli ekip, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki "masallar mekanı" olarak da nitelendirilen eğlence merkezini ziyaret etti.

Animasyon gösteri ekibi, sarı-lacivertlileri Fenerbahçe marşıyla karşıladı. Futbolcular hızlı trene binerken, Rodriguez takım arkadaşlarının ısrarına rağmen hızlı trene binmedi.

Teknik direktör Ersun Yanal da hızlı trene binmeyerek, futbolcularının cep telefonu ile fotoğraflarını çekti.