12 Ocak 2020 Pazar 19:24:06 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 19:25:00
Fenerbahçe Antalya'da stres attı
Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, bir eğlence merkezini gezerek, hızlı trene bindi.
Sarı-lacivertli ekip, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki "masallar mekanı" olarak da nitelendirilen eğlence merkezini ziyaret etti.
Animasyon gösteri ekibi, sarı-lacivertlileri Fenerbahçe marşıyla karşıladı. Futbolcular hızlı trene binerken, Rodriguez takım arkadaşlarının ısrarına rağmen hızlı trene binmedi.
Teknik direktör Ersun Yanal da hızlı trene binmeyerek, futbolcularının cep telefonu ile fotoğraflarını çekti.
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