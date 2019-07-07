07 Temmuz 2019 Pazar 15:11:41 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 15:18:50
Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Rodrigues'i bu akşam İstanbul'a getiriyor
Fenerbahçe, transfer konusunda anlaşmaya vardığı Garry Rodrigues'i bu akşam İstanbul'a getiriyor.
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